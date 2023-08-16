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Шестеро террористов из Северного Кавказа предстанут перед судом

Шестеро террористов из Северного Кавказа предстанут перед судом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Члены ячейки запрещенной в России организации ответят в суде за подготовку теракта в Кисловодске. Ячейка действовала на территории Кисловодска с 2017 года.

Южный окружной военный суд вынесет приговор членам запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Шестерых участников ячейки обвиняют в подготовке теракта, экстремистской деятельности на территории России, изготовлении бомбы и других боеприпасов, создании ячейки запрещенной организации и хранении наркотических средств.

По данным следствия, ячейка была организована жителем Кисловодска в 2017 году, члены которой занимались экстремистской деятельностью. Они активно помогали другим запрещенным в РФ организациям – ИГИЛ и "Хайят Тахрир аш-Шам".

Стоит отметить, что в состав банды входили муж и жена. Они делали самодельные взрывчатки и готовили теракт в городе.

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