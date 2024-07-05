Вестник Кавказа

Шереметьево вводит ограничения из-за погоды

Табло в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство столичного аэропорта Шереметьево приняло решение ввести ограничения на прием и отправку самолетов из-за неблагоприятного прогноза погоды, объявленного метеорологами на ближайшие часы.

Московский аэропорт Шереметьево вводит ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с погодными условиями, о которых сообщили в своем прогнозы столичные метеорологи, сообщает официальный Telegram-канал "Аэрофлота".

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями, ожидаемыми в Московском регионе в ближайшие сутки, Международный аэропорт Шереметьево после 17.00 14 июля вводит временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Все пассажиры данных рейсов проинформированы о вынужденных изменениях в расписании по контактам, указанным в бронировании"

- "Аэрофлот"

В аэропорту уже внесли изменения в расписание, сместив время прибытия отдельных рейсов "Аэрофлота" в Шереметьево на более позднее, а пассажиров попросили приезжать в воздушную гавань именно с учетом скорректированного времени вылета.

Также в руководстве аэропорта заверили: тем пассажирам, которые уже прибыли в аэропорт по времени, указанному в авиабилете, обеспечат обслуживание на время ожидания, соответствующее федеральным авиационным правилам РФ и стандартам авиакомпании.

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