Сенат Казахстана одобрил создание Тюркского инвестфонда

Опубликовано: 10:36, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстанские депутаты сегодня одобрили создание Тюркского инвестиционного фонда – международной финансовой организации, которая будет помогать экономическому развитию государств-участников Организации тюркских государств.

Депутаты сената Казахстана сегодня на утреннем заседании одобрили ратификацию соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда, который призван способствовать экономическому развитию государств-участников Организации тюркских государств (ОТГ).

"Реализация закона позволит Казахстану стать, как активному участнику тюркского мира, полноправной страной-создателем первой тюркской международной финансовой организации, получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии малого и среднего бизнеса, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество в рамках региона ОТГ"

- депутат Ляззат Рысбекова

В проекте говорится, что уставной капитал фонда составит $500 млн, $350 млн из которых будут выплачены его странами-учредителями - Казахстаном, Азербайджаном, Турцией, Узбекистаном и Кыргызстаном, передает Sputnik Казахстан.

Вклад в уставной капитал от каждой страны составит $70 млн, уже составлен график выплат на четырехлетний период, теперь закон будет направлен на подпись главе Казахстана.

Напомним, соглашение о создании Фонда было подписано 16 марта 2023 года в Анкаре на саммите Глав государств-членов ОТГ.