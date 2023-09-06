Самарканд примет юбилейную сессию Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН

Важное мероприятия в сфере мирового туризма примет Самарканд. Узбекистан впервые в истории примет сессию Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН.
В октябре в Самарканде будет проходить сессия ГА Всемирной туристской организации ООН.
Мероприятие проводится раз в два года, предстоящая сессия будет 25-й по счету.
В Самарканд прибудут главы Минтуризма разных государств, представители турбизнеса и международных организаций. Всего участниками мероприятия станут свыше 100 стран, среди гостей заявлены делегации из Азербайджана, Бахрейна, Саудовской Аравии, Монако, Украины, Португалии, Индонезии и других.
Сессия будет проходить с 16 по 20 октября.