Самарканд примет юбилейную сессию Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН

Опубликовано: 14:16, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Важное мероприятия в сфере мирового туризма примет Самарканд. Узбекистан впервые в истории примет сессию Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН.

В октябре в Самарканде будет проходить сессия ГА Всемирной туристской организации ООН.

Мероприятие проводится раз в два года, предстоящая сессия будет 25-й по счету.

В Самарканд прибудут главы Минтуризма разных государств, представители турбизнеса и международных организаций. Всего участниками мероприятия станут свыше 100 стран, среди гостей заявлены делегации из Азербайджана, Бахрейна, Саудовской Аравии, Монако, Украины, Португалии, Индонезии и других.

Сессия будет проходить с 16 по 20 октября.