Исламский мир назвал туристическую столицу 2024 года

Опубликовано: 23:51, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В будущем году столицей исламского туризма станет Хива. Древний город в Узбекистане проведет несколько крупных мероприятий.

Хива на год получит статус туристической столицы исламского мира.

Решение принято на XI сессии министров туризма стран–членов Организации исламского сотрудничества (ОИС),

Старт мероприятия «Хива – туристическая столица исламского мира 2024 года» запланирован на март.

Уже этим летом будет подготовлен логотип мероприятия. Осенью Минтуризма Узбекистана выпустит брошюру о Хиве. Издание будет выпущено на следующих языках:

узбекский,

русский,

арабский,

английский,

французский.

В планах проведение инфотура по Хорезмской области, в который пригласят журналистов и блогеров ОИС.

Хива станет площадкой для ряда событий:

гастрофестиваль Taste of Uzbekistan Festival,

соревнования Strongmen памяти Пахлавона Махмуда,

«Неделя международного паломнического туризма».

Кроме того, Хива в мае будущего года станет местом проведения очередной сессии глав Минтуризма государств ОИС.

Чем известна Хива?

Древней Хиве уже более 2,5 тыс лет, в городе сохранились уникальные объекты, объявленные наследием ЮНЕСКО. К главным достопримечательностям относятся минарет Кальта-Минар, Джума-мечеть, крепость Ичан-Кала, медресе Мухаммад Амин-хана и другие.

Построенный в пустыне, город по сей день остается величественным и считается узбекистанской жемчужиной. Город расположен неподалеку от границы с Туркменистаном.