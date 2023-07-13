Исламский мир назвал туристическую столицу 2024 года

Хива на год получит статус туристической столицы исламского мира.
Решение принято на XI сессии министров туризма стран–членов Организации исламского сотрудничества (ОИС),
Старт мероприятия «Хива – туристическая столица исламского мира 2024 года» запланирован на март.
Уже этим летом будет подготовлен логотип мероприятия. Осенью Минтуризма Узбекистана выпустит брошюру о Хиве. Издание будет выпущено на следующих языках:
- узбекский,
- русский,
- арабский,
- английский,
- французский.
В планах проведение инфотура по Хорезмской области, в который пригласят журналистов и блогеров ОИС.
Хива станет площадкой для ряда событий:
- гастрофестиваль Taste of Uzbekistan Festival,
- соревнования Strongmen памяти Пахлавона Махмуда,
- «Неделя международного паломнического туризма».
Кроме того, Хива в мае будущего года станет местом проведения очередной сессии глав Минтуризма государств ОИС.
Чем известна Хива?
Древней Хиве уже более 2,5 тыс лет, в городе сохранились уникальные объекты, объявленные наследием ЮНЕСКО. К главным достопримечательностям относятся минарет Кальта-Минар, Джума-мечеть, крепость Ичан-Кала, медресе Мухаммад Амин-хана и другие.
Построенный в пустыне, город по сей день остается величественным и считается узбекистанской жемчужиной. Город расположен неподалеку от границы с Туркменистаном.