Рост объема платежей за электроэнергию зафиксирован в Ингушетии

Объем платежей за потребленную электроэнергию в Ингушетии повысился почти в полтора раза за первое полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основными неплательщиками в регионе являются коммунальные предприятия.

В первом полугодии 2024 года в республике Ингушетия наблюдается значительный рост объема платежей за электроэнергию. Этот показатель почти в полтора раза превышает данные за аналогичный период прошлого года. Главными неплательщиками энергоресурсов в Ингушетии стали коммунальные предприятия.

«В Ингушетии растет уровень платежей за электроэнергию. Особенно радует, что положительная динамика наблюдается в сфере ЖКХ — одной из самых проблемных для энергосистемы групп потребителей. За первое полугодие 2024 года ЖКХ-структуры республики заплатили за электроэнергию почти на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат достигнут благодаря активной работе специалистов «Россети Северный Кавказ»

– глава республики Махмуд-Али Калиматов

Одной из основных причин увеличения объема платежей за электроэнергию является борьба с недостаточно эффективным контролем за оплату услуг энергоснабжения. В прошлом году задолженности перед поставщиками электроэнергии значительно снизились благодаря мерам по повышению платежной дисциплины и контролю за своевременной оплатой, что привело к увеличению взносов за потребленную электроэнергию.

Отметим, что рост объема платежей за электроэнергию в Ингушетии имеет ряд положительных последствий. В первую очередь, это способствует стабилизации работы энергокомпаний и снижению риска дефицита электроэнергии в регионе. Кроме того, увеличение поступлений от оплаты услуг энергоснабжения позволяет модернизировать и обновлять оборудование, повышая качество предоставляемых услуг.