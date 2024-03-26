Российского газа в Китае стало больше

В феврале Россия впервые обошла Туркменистан по поставкам газа в Китай – газовые операторы Поднебесной приняли по газопроводу "Сила Сибири" 2,5 млрд кубометров российского газа, тогда как Туркменистан поставил его на 0,1 млрд кубометров меньше.

Российский "Газпром" вышел в лидеры по поставкам трубопроводного газа в Китай, оставив позади Туркменистан, сообщает Главное таможенное управление КНР.

В феврале нынешнего года "Газпром" отправил в Китай по газовой магистрали "Сила Сибири" 2,5 млрд кубометров газа, нарастив поставки, тогда как Туркменистан сократил количество голубого топлива примерно на 7 млн кубометров в сутки – до 82 млн кубометров, в целом в феврале в Поднебесную он поставил около 2,4 млрд кубометров, передает "Интерфакс".

Еще один поставщик голубого топлива, Узбекистан, в феврале полностью прекратил экспорт своего газа в Китай, хотя в декабре и январе продолжал поставки, хоть и на минимальном уровне.

При этом по поставкам сжиженного природного газа – 593 млн кубометров - по поставкам в Китай Россия уже не первый месяц удерживает лидерство, опережая и Туркменистан, и Австралию.