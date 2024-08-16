Вестник Кавказа

Пять сел в Дагестане остались без газа после автоаварии

Пять сел в Дагестане остались без газа после автоаварии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Магарамкентском районе Дагестана в среду в результате ДТП без газоснабжения остались 5 населенных пунктов. Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан.

В Магарамкентском районе Дагестана в среду в результате ДТП без газоснабжения остались 5 населенных пунктов.

«ДТП стало причиной полного разрыва надземного межпоселкового газопровода в Магарамкентском районе. В результате без газоснабжения остались абоненты сел Гильяр, Джепель, Кирка, Хорель и Мугерган»

– пресс-служба Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан.

Также сообщается, что газовики уже выехали на место происшествия, чтобы оценить ущерб и провести необходимые работы для восстановления газоснабжения. Тем не менее, восстановление услуг потребует времени. Точные сроки восстановления подачи газа местными коммунальщиками пока не уточняются.

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