Пять сел в Дагестане остались без газа после автоаварии

В Магарамкентском районе Дагестана в среду в результате ДТП без газоснабжения остались 5 населенных пунктов. Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан.

В Магарамкентском районе Дагестана в среду в результате ДТП без газоснабжения остались 5 населенных пунктов.

«ДТП стало причиной полного разрыва надземного межпоселкового газопровода в Магарамкентском районе. В результате без газоснабжения остались абоненты сел Гильяр, Джепель, Кирка, Хорель и Мугерган»

– пресс-служба Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан.

Также сообщается, что газовики уже выехали на место происшествия, чтобы оценить ущерб и провести необходимые работы для восстановления газоснабжения. Тем не менее, восстановление услуг потребует времени. Точные сроки восстановления подачи газа местными коммунальщиками пока не уточняются.