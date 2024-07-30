Вестник Кавказа

Россияне устремятся в Дагестан в сентябре

Россияне устремятся в Дагестан в сентябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы хотят отдохнуть на побережье Черного и Каспийского морей в бархатный сезон, заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров РФ.

В компании отметили, что Дагестан вошел в пятерку по количеству заявок на сентябрь и стал одним из самых популярных курортов на сезон.

Отмечается, что туристы активно бронируют апартаменты в Каспийске, Дербенте и Махачкале. Там также рекомендовали совместить отдых на пляже с экскурсиями.

В ассоциации добавили, что объемы продаж туров на отдых в бархатный сезон в сравнении с прошлогодними показателями по некоторым направлениям увеличились на 100%.

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