Вестник Кавказа

Предпринимателя из Дагестана оштрафовали за травму девушки

Предпринимателя из Дагестана оштрафовали за травму девушки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владелец канатного аттракциона в Дагестана выплатит штраф за травмирование туристки. При этом он помогал расследовать преступление и компенсировал расходы на лечение.

Владельца канатного аттракциона "зиплайн" на курорте Матлас в Хунзахском районе оштрафовали за столкновение туристов, пишет прокуратура Дагестана.

Инцидент произошел в мае этого года. Девушка из Санкт-Петербурга получила тяжелые травмы. При этом хозяин компенсировал расходы на лечение.

Кроме того, он помогал раскрыть дело. Суд учел все действия предпринимателя после инцидента и выписал ему штраф в размере 100 тыс рублей.

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