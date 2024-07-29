Предпринимателя из Дагестана оштрафовали за травму девушки

Владелец канатного аттракциона в Дагестана выплатит штраф за травмирование туристки. При этом он помогал расследовать преступление и компенсировал расходы на лечение.

Владельца канатного аттракциона "зиплайн" на курорте Матлас в Хунзахском районе оштрафовали за столкновение туристов, пишет прокуратура Дагестана.

Инцидент произошел в мае этого года. Девушка из Санкт-Петербурга получила тяжелые травмы. При этом хозяин компенсировал расходы на лечение.

Кроме того, он помогал раскрыть дело. Суд учел все действия предпринимателя после инцидента и выписал ему штраф в размере 100 тыс рублей.