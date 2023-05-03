Россиянам предлагают туры на Хайнань

Опубликовано: 4:43, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристические путевки на китайский Хайнань предлагают операторы россиянам. Туры включают перелет и дают возможность как пляжного, так и экскурсионного досуга.

Российские туроператоры подготовили пакетные туры на остров Хайнань в Китае, они возвращаются в ассортимент спустя три года, пауза была связана с пандемией.

Компания China Travel предлагает туры в отели категории «три звезды» и «пять звезд». Туры включают перелет, проживание и посещение Пекина и Шанхая.

"По информации экспертов China Travel, во второй половине июня тур с вылетом из Москвы на 12 ночей и проживанием в бюджетном отеле «три звезды» обойдется в 120-150 тыс рублей на двоих"

– АТОР.

Виза в Китай

Для посещения Китая потребуется виза. Принимать документы на визу в Китай начали 15 марта 2023 года, до того страна была закрыта для туристов из-за пандемии коронавируса.