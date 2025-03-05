Вестник Кавказа

"Уральские авиалинии" будут летать в Узбекистан из Сочи и Красноярска

"Уральские авиалинии" будут летать в Узбекистан из Сочи и Красноярска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии", занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками, уже до конца марта откроет новые рейсы в Узбекистан из Сочи и Красноярска.

Российские туристы вскоре смогут прилететь в солнечный Узбекистан из Сочи и Красноярска – новые авиарейсы уже до конца марта откроет российская пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии", сообщили в пресс-службе агентства "Узавиация".

Разрешение на открытие трех новых маршрутов в Узбекистан авиакомпанией уже получено, теперь российский перевозчик будет выполнять регулярные рейсы из Сочи в Самарканд и Наманган, а также из Красноярска в Самарканд, передает Podrobno.uz.

Ожидается, что авиарейс из Сочи в Наманган впервые поднимется в воздух в воскресенье, 23 марта, а в Самарканд – в среду, 26 марта, сообщает сайт авиакомпании.

Чуть позже, 1 апреля, самолет "Уральских авиалиний" впервые повезет туристов из Красноярска в Самарканд. На первых порах все авиарейсы будут выполняться раз в неделю.

Направление для авиакомпании не новое – ее авиалайнеры уже совершают перелеты в Ташкент, Самарканд, Наманган, Карши и Ургенч.

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