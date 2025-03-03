В Мекку из Астаны вылетел первый прямой авиарейс с паломниками

Сегодня из столицы Казахстана в свой первый прямой авиарейс в священные для мусульман места Мекку и Медину в Саудовской Аравии отправился пассажирский авиалайнер крупнейшего казахстанского авиаперевозчика – компании Air Astana.

Сегодня, в день празднования прихода весны – Наурыза, в священные для каждого мусульманина Мекку и Медину в Саудовской Аравии из столицы Казахстана Астаны вылетел первый прямой авиарейс авиакомпании Air Astana, сообщил столичный аэропорт.

"Это открывает новые горизонты для паломников, направляющихся на хадж. Это важное событие для нашего общества и возможность выполнить духовный долг"

- аэропорт Астаны

Власти столичной воздушной гавани пожелали своим пассажирам благословенного месяца Рамазан и успешных и безопасных путешествий, которые приносили бы им лишь радость и духовное богатство, - передает Sputnik Казахстан.

Примечательно и то, что прямой рейс открыт именно в такой важный для верующих месяц – именно этим рейсом в Саудовскую Аравию в священные места через одну из столичных туристических компаний отправилась группа пассажиров. Их полет продлится 6-7 часов, добавили в пресс-службе аэропорта.