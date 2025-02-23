Вестник Кавказа

Казахстанцы до конца года смогут без виз отдохнуть в Омане и Черногории

Казахстанцы до конца года смогут без виз отдохнуть в Омане и Черногории
© Фото: МИД Казахстана
Власти Омана и Черногории продлили безвизовый режим с Казахстаном, а Оман увеличил срок пребывания в стране с 14 до 30 дней, также сегодня для казахстанских туристов заработал безвизовый режим посещения Марокко.

Две страны – Черногория и Оман – продлили безвизовый режим для туристов из Казахстана до конца текущего 2025 года, сообщило в своем Telegram-канале министерство иностранных дел Казахстана.

"Власти Черногории приняли решение о продлении безвизового режима для граждан Казахстана до 31 декабря 2025 года. Эта мера открывает новые возможности для казахстанцев, планирующих туристические и деловые поездки в Черногорию, а также способствует укреплению двустороннего сотрудничества"

- МИД Казахстана

Еще более гибкие преференции для казахстанских туристов ввело министерство иностранных дел Султаната Оман – оно не только объявило о продлении безвизового режима для них, но и продлило срок пребывания на территории страны с 14 до 30 дней, конечно же, без возможного трудоустройства, а лишь с целью туризма.

Еще одно соглашение о безвизе - между правительствами Казахстана и королевства Марокко – вступает в силу сегодня, 19 марта 2025 года. Оно предусматривает отмену визовых требований для граждан обеих стран – владельцев национальных паспортов, которые могут находиться на территории государства другой стороны без виз до 30 календарных дней в течение каждых 6 месяцев, говорится в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Уральские авиалинии&quot; будут летать в Узбекистан из Сочи и Красноярска

"Уральские авиалинии" будут летать в Узбекистан из Сочи и Красноярска

Армения, Грузия и Казахстан вошли в десятку самых бюджетных стран для туризма

Армения, Грузия и Казахстан вошли в десятку самых бюджетных стран для туризма

Двух иностранок будут судить за фотосессию в Турции

Двух иностранок будут судить за фотосессию в Турции

Казахстанский курорт Боровое станет круглогодичным

Казахстанский курорт Боровое станет круглогодичным

Курорты благоустроят на трех озерах в Казахстане

Курорты благоустроят на трех озерах в Казахстане

Авиалайнеры AZAL будут летать из Баку в Адану и Мерсин

Авиалайнеры AZAL будут летать из Баку в Адану и Мерсин

Турция и Узбекистан привлекут по миллиону туристов в каждую страну

Турция и Узбекистан привлекут по миллиону туристов в каждую страну

Акулы погубили выпускника истфака МГУ у берегов Филиппин

Акулы погубили выпускника истфака МГУ у берегов Филиппин

Россияне скупают туры за границу из-за укрепления рубля

Россияне скупают туры за границу из-за укрепления рубля

Под Мангистау вырастет новый туристический центр

Под Мангистау вырастет новый туристический центр

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы