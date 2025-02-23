Казахстанцы до конца года смогут без виз отдохнуть в Омане и Черногории

Власти Омана и Черногории продлили безвизовый режим с Казахстаном, а Оман увеличил срок пребывания в стране с 14 до 30 дней, также сегодня для казахстанских туристов заработал безвизовый режим посещения Марокко.

Две страны – Черногория и Оман – продлили безвизовый режим для туристов из Казахстана до конца текущего 2025 года, сообщило в своем Telegram-канале министерство иностранных дел Казахстана.

"Власти Черногории приняли решение о продлении безвизового режима для граждан Казахстана до 31 декабря 2025 года. Эта мера открывает новые возможности для казахстанцев, планирующих туристические и деловые поездки в Черногорию, а также способствует укреплению двустороннего сотрудничества"

- МИД Казахстана

Еще более гибкие преференции для казахстанских туристов ввело министерство иностранных дел Султаната Оман – оно не только объявило о продлении безвизового режима для них, но и продлило срок пребывания на территории страны с 14 до 30 дней, конечно же, без возможного трудоустройства, а лишь с целью туризма.

Еще одно соглашение о безвизе - между правительствами Казахстана и королевства Марокко – вступает в силу сегодня, 19 марта 2025 года. Оно предусматривает отмену визовых требований для граждан обеих стран – владельцев национальных паспортов, которые могут находиться на территории государства другой стороны без виз до 30 календарных дней в течение каждых 6 месяцев, говорится в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства.