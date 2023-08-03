Россия сократит сентябрьский экспорт нефти

Опубликовано: 18:43, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нефтяной экспорт России сократится на 300 тыс баррелей в сутки в следующем месяце. Как скажется эта мера на уровне нефтедобычи пока неизвестно.

Экспорт нефти из России будет сокращен в следующем месяце на 300 баррелей в сутки, объявил в четверг днем Александр Новак.

"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тыс баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину"

– вице-премьер

Напомним, РФ приступила к сокращению поставок нефти на мировой рынок еще в июле, на август они были добровольно уменьшены на 500 тыс б/с, ровно как и нефтедобыча. О том, планируется ли понижать нефтедобычу в сентябре пока не сообщается.

Почти синхронно с Россией решение по нефтяной добыче на следующий месяц огласили сегодня в Саудовской Аравии, там сентябрьская нефтедобыча будет ниже на 1 млн б/с.

По мнению эксперта, действия России и Саудовской Аравией призваны стабилизировать мировой рынок нефти и повысить цены до $80-90 за баррель.