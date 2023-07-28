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Россия раньше срока начала сокращать экспорт нефти в рамках ОПЕК+

Россия раньше срока начала сокращать экспорт нефти в рамках ОПЕК+
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия заблаговременно начала сокращать поставки нефти за границу. В следующем месяце договоренности в рамках ОПЕК+ планируется исполнить в заявленном объеме, объявили в Минэнерго.

Экспорт российской нефти в рамках ОПЕК+ уменьшился уже в июле, рассказали в Минэнерго РФ.

"Мы уже в июле начали сокращение, чтобы выйти на те договоренности, которые мы объявляли. Будем выполнять все добровольно взятые на себя обязательства"

– министр Николай Шульгинов

По словам главы ведомства, в августе Россия выйдет на полноценное выполнение договоренностей, а именно: добровольно уменьшит нефтяной экспорт на 500 тыс баррелей в сутки. Кроме того, согласно мартовскому решению, РФ сокращает и нефтяную добычу - на те же 500 тыс б/с от средних значений февраля, передает ТАСС.

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