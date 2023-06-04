ОПЕК+ еще больше сократит производство нефти

Опубликовано: 19:56, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ОПЕК+ сократит нефтедобычу в 2024 году на почти 1,4 млн баррелей в сутки, причем более половины – 0,721 млн баррелей в сутки – придется на снижение квоты России. На протяжении всего следующего года страны ОПЕК+ намерены добывать нефть не более 40,46 млн баррелей в сутки.

Сегодня в Вене прошел очередной саммит министров энергетики стран ОПЕК+, его основной темой было определение дальнейших квот участниц формата на 2024 год. Заседание началось с шестичасовым опозданием, поскольку ему предшествовали интенсивные неформальные переговоры. Часть министров покидала место проведения саммита и затем возвращалась.

Сколько сократит ОПЕК+

В итоге официальное заседание продлилось около часа. По его итогам было опубликовано заявление, согласно которому общая квота ОПЕК+ на 2024 год установлена на уровне 40,46 млн баррелей в сутки.

Таким образом, по сравнению с 2023 годом добыча ОПЕК+ будет дополнительно снижена почти на 1,4 млн баррелей в сутки.

Сколько сократят Россия и Саудовская Аравия

Две крупнейших квоты по-прежнему у Саудовской Аравии и России. Эр-Рияд обязался в следующем году добывать менее 10,5 млн баррелей в сутки. Москва подписалась под квотой в немногим более 9,8 млн баррелей в сутки.

Данные показатели означают, что Россия сократит добычу нефти сильнее Саудовской Аравии, ведь на данный момент квоты обеих стран равны 10,549 млн баррелей в сутки.

В следующий раз министры ОПЕК+ соберутся в Вене 26 ноября.