Новак оценил перспективы взаимодействия стран-участниц ОПЕК+ после сделки

Страны ОПЕК+ смогут продолжать сотрудничать и после окончания сделки. Такое заявление сделал в среду вице-премьер России Александр Новак.
Он подчеркнул, что ОПЕК+ учитывает интересы как импортеров, так и экспортеров нефти, и очень важно, чтобы баланс интересов между ними сохранялся.
Взаимодействие после окончания сделки ОПЕК+
Новак напомнил, что нынешняя сделка действует до конца нынешнего года, однако ее участники смогут встречаться даже в том случае, если нефтяной рынок будет хорошо работать и необходимость координации действий отпадет.
Он обратил внимание на то, что несколько лет назад страны ОПЕК+ заключили договор, согласно которому они будут собираться для мониторинга и обсуждения ситуации на мировом рынке, а также для обмена опытом и создания совместных проектов.
К дополнительному снижению добычи присоединятся другие страны
Ранее Александр Новак сообщал, что к дополнительному добровольному сокращению нефтедобычи могут присоединиться еще несколько стран-участниц ОПЕК+. На сегодняшний день в ОПЕК+ входят 23 страны, однако о добровольном снижении добычи объявили лишь 9 из них.