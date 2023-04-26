Новак оценил перспективы взаимодействия стран-участниц ОПЕК+ после сделки

Опубликовано: 12:26, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что участники ОПЕК+ смогут собираться и после окончания сделки. По его словам, страны будут встречаться для мониторинга ситуации, обмена опытом и создания совместных проектов.

Страны ОПЕК+ смогут продолжать сотрудничать и после окончания сделки. Такое заявление сделал в среду вице-премьер России Александр Новак.

Он подчеркнул, что ОПЕК+ учитывает интересы как импортеров, так и экспортеров нефти, и очень важно, чтобы баланс интересов между ними сохранялся.

Взаимодействие после окончания сделки ОПЕК+

Новак напомнил, что нынешняя сделка действует до конца нынешнего года, однако ее участники смогут встречаться даже в том случае, если нефтяной рынок будет хорошо работать и необходимость координации действий отпадет.

Он обратил внимание на то, что несколько лет назад страны ОПЕК+ заключили договор, согласно которому они будут собираться для мониторинга и обсуждения ситуации на мировом рынке, а также для обмена опытом и создания совместных проектов.

К дополнительному снижению добычи присоединятся другие страны

Ранее Александр Новак сообщал, что к дополнительному добровольному сокращению нефтедобычи могут присоединиться еще несколько стран-участниц ОПЕК+. На сегодняшний день в ОПЕК+ входят 23 страны, однако о добровольном снижении добычи объявили лишь 9 из них.