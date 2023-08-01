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Российской нефти на мировом рынке становится меньше

Российской нефти на мировом рынке становится меньше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия намерена с сегодняшнего дня сократить поставки нефти на мировые рынки еще на 500 тысяч баррелей в сутки – это делается для того, чтобы обеспечить баланс на нефтяном рынке.

Россия в августе добровольно сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс баррелей в сутки за счет уменьшения ее экспорта. Это снижение будет идти дополнительно к уже объявленным обязательствам на те же 500 тыс. б/с.

"Российские нефтяные компании самостоятельно примут решение, снижать добычу или экспорт, но в целом задача России - сократить поставки нефти на мировые рынки на 500 тысяч баррелей в сутки"

- вице-премьер РФ Александр Новак

Россия уже в июле начала снижать объемы экспорта нефти, в августе она выполнит их в полном объеме, сообщал ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, передает ТАСС.

Прикрутить вентиль на нефтяной трубе параллельно с Россией собирается крупнейший поставщик "черного золота" Саудовская Аравия, которая решила в августе продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с, хотя раньше такое ограничение вводилось страной только на июль.

Напомним, объем добычи нефти Саудовской Аравией в августе с учетом сокращения составит 9 млн б/с.

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