Россия призвала США вернуться в иранскую ядерную сделку

В поспредстве России в Вене призвали Вашингтон и Евротройку вернуться к СВПД по иранской ядерной сделке. Там добавили, что это положительно повлияет на действия Ирана.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал США и страны Евротройки, куда входят Великобритания, Германия и Франция, вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Призываем США и европейскую тройку вместо попыток сорвать или помешать взаимодействию Ирана и МАГАТЭ направить энергию на восстановление СВПД"

- Михаил Ульянов

По его словам, это в свою очередь создаст положительные условия для встречных шагов с иранской стороны.