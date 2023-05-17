Вестник Кавказа

Россия призвала США вернуться в иранскую ядерную сделку

Россия призвала США вернуться в иранскую ядерную сделку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В поспредстве России в Вене призвали Вашингтон и Евротройку вернуться к СВПД по иранской ядерной сделке. Там добавили, что это положительно повлияет на действия Ирана.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал США и страны Евротройки, куда входят Великобритания, Германия и Франция, вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Призываем США и европейскую тройку вместо попыток сорвать или помешать взаимодействию Ирана и МАГАТЭ направить энергию на восстановление СВПД"

- Михаил Ульянов

По его словам, это в свою очередь создаст положительные условия для встречных шагов с иранской стороны.

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