Россия призвала США вернуться в иранскую ядерную сделку

В поспредстве России в Вене призвали Вашингтон и Евротройку вернуться к СВПД по иранской ядерной сделке. Там добавили, что это положительно повлияет на действия Ирана.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал США и страны Евротройки, куда входят Великобритания, Германия и Франция, вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
"Призываем США и европейскую тройку вместо попыток сорвать или помешать взаимодействию Ирана и МАГАТЭ направить энергию на восстановление СВПД"
- Михаил Ульянов
По его словам, это в свою очередь создаст положительные условия для встречных шагов с иранской стороны.
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