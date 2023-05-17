Россия нарастила импорт сжиженного газа в Грузию

Опубликовано: 11:49, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия получила от России в период с января по апрель 2023 года 14,48 тыс т СПГ. Это на 52,3% превысило показатели 2022 года.

За первые 4 месяца 2023 года объем поставляемого из России в Грузию сжиженного газа вырос на 52,3% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года.

"В период с января по апрель 2023 года импорт сжиженного газа составил 14,48 тыс. тонн, что на 4,97 тыс. тонн, то есть на 52,3%, больше аналогичного показателя прошлого года"

– Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

Уточняется, что от общего объема импортированного сжиженного газа 99,7%, то есть 14,44 тыс т, были поставлены из России.