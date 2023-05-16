Газ на заправках в Казахстане подорожает на 20%

Опубликовано: 15:41, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане с 1 июля на 20% подорожает газ для автомобилей. Это связано с новой предельной ценой на сжиженный газ внутри страны.

Власти Казахстана приняли решение поднять с 1 июля 2023 года цены на автомобильный газ на 20%.

Предельная цена сжиженного газа внутри Казахстана будет в течение года составлять 40,3 тыс тенге за тонну. На данный момент тонна СНГ стоит 33,6 тыс тенге.

В казахстанском Минэнерго ранее объясняли, с чем связано решение поднять цены на автомобильный газ. Во-первых, в республике есть дефицит этого топлива, во-вторых, сейчас отпускная цена ниже себестоимости.

Себестоимость СНГ в Казахстане превышает 70 тенге, власти хотят постепенно довести отпускную цену до уровня себестоимости плюс 5%.

Приказ об утверждении предельной цены сжиженного нефтяного газа (СНГ) начнет действовать через полтора месяца, он разработан Минэнерго республики.