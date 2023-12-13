Вестник Кавказа

Россия и Турция обсудили последние события в секторе Газа 

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы российского МИД встретился с послом Турции. В ходе переговоров стороны заявили о необходимости остановки боевых действий в Газе. 

В этот понедельник состоялась встреча замглавы МИД России и посла Турции. Об этом сказано на сайте российского министерства. 

В ходе беседы Сергей Вершинин и Танж Бильгич поговорили о ситуации в секторе Газа. 

"С обеих сторон была подчеркнута насущная необходимость остановки кровопролития через немедленное и повсеместное прекращение огня"

– МИД РФ 

В ведомстве рассказали, что на встрече представители двух стран обратили внимание на важность гуманитарного доступа в анклав, а также добавили, что необходимо не допустить разрастания конфликта на весь регион. 

Помимо этого, стороны заявили о важности беспрепятственного доступа сельхозпродукции и удобрений, в том числе российских, на мировые рынки. 

"Была также обсуждена тема безвозмездной передачи российских зерновых удобрений в беднейшие страны"

– российский МИД

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