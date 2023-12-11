Россия и Иран обсудили эскалацию в секторе Газа

В понедельник, 18 декабря, в Москве состоялась встреча спецпредставителя президента России по вопросам Ближнего Востока и стран Африки, замглавы МИД и посла Ирана. Об этом сказано на сайте МИД РФ.
Особое внимание в ходе разговора Михаила Богданова и Казема Джалали уделялось ситуации в секторе Газа.
"В ходе беседы была обстоятельно обсуждена ближневосточная повестка дня с акцентом на развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта. Высказана общая озабоченность продолжающейся эскалацией в секторе Газа"
– МИД РФ
Стороны также отметили, что международному сообществу важно прилагать больше усилий для того, чтобы добиться прекращения огня и перевода ситуации в политическое русло.
Помимо этого, Богданов и Джалали поговорили о сирийском урегулировании.