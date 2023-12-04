Иран приступит к строительству дороги Решт-Астара

В Тегеране раскрыли сроки начала строительства железной дороги Решт-Астара. Там заявили, что прокладка части коридора "Север-Юг" начнется в течение 1,5 месяцев.
Замминистра транспорта и городского развития Ирана Шахрияр Афандизаде раскрыл сроки начала строительства делезной дороги на границе с Азербайджаном.
По его словам, прокладка дороги Решт-Астара, которая станет частью международного транспортного коридора "Север-Юг", начнется в течение полутора месяцев.
В ходе приезда Эбрахима Раиси в Москву лидеры России и Ирана поднимали вопрос завершения транспортного коридора "Север-Юг", протяженность которого составит 7,2 тыс км.
В мае текущего года Москва и Тегеран договорились о достройке последнего участка дороги маршрута – Решт-Астара. На прокладку будет потрачено 1,5 млрд евро. Сам коридор будет введен в эксплуатацию в 2028 году.
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