Россия и Китай обсудили противодействие мировому терроризму

Представители РФ и КНР оценили уровень безопасности на ближневосточном и центрально-азиатском направлениях. Встреча состоялась в конце прошлой недели в китайской столице.

В Пекине состоялись российско-китайские консультации, посвященные вопросам борьбы с международным терроризмом. Об этом сказано на сайте МИД РФ.

Встреча прошла в прошлый четверг, 11 апреля. В ней приняли участие главы профильных департаментов МИД.

"В ходе заседания китайские партнеры выступили с решительным осуждением варварского теракта в "Крокус сити холл" 22 марта, отметив важность совместной борьбы с глобальной террористической угрозой во всех ее формах и проявлениях на основе принципов и норм международного права"

– российское ведомство

В ходе консультаций стороны коснулись угроз безопасности на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Афганистане, а также поговорили об усиления взаимодействия в различных организациях.

Помимо этого, на встрече была подтверждена нацеленность на дальнейшую совместную работу в области обеспечения безопасности на региональном и глобальном уровнях.