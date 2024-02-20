Россия и Индия готовы наладить безвизовый режим для групповых туристов

В скором времени между Россией и Индией может заработать безвизовый режим поездок туристических групп по образцу соглашений с Китаем и Ираном – власти двух стран уже начали работать по этому вопросу.

Уже в следующем месяце между Россией и Индией планируются первые консультации по запуску безвизового группового туристического обмена, само двухстороннее соглашение может быть подписано уже в нынешнем 2024 году, рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Процесс с групповыми безвизовыми поездками у нас немного сдвинулся. Индийская сторона вернулась с ответом о том, что они на финальной стадии внутригосударственного согласования и запросили повторно у нас последний драфт документа и обещали вернуться в самое ближайшее время. Думаю, что в июне мы проведем первые консультации с ними по обсуждению проекта соглашения"

- Никита Кондратьев

О планах по введению безвизового режима между странами министерство сообщило в начале февраля – ожидается, что он будет введен для организованных групп туристов до конца текущего 2024 года, напоминает РИА Новости.