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Родителей-одиночек стало больше в Грузии

Родителей-одиночек стало больше в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Количество родителей-одиночек выросло в Грузии с весны. По данным статистики, за 4 месяца показатель увеличился на 5%.

Статус родителей-одиночек на конец сентября в Грузии имели 8070 человек, что 421 человека, чем в мае. Такие цифры приводит Агентство развития гражданских сервисов.

Подавляющее большинство одиноких родителей – женщины. Отцов-одиночек в Грузии насчитывается всего 133. Уточняется, что один из них приемный.

Отметим, что отцов, в одиночку воспитывающих ребенка, с мая стало больше на 40 человек. Число матерей-одиночек выросло на 381.

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