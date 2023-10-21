Родителей-одиночек стало больше в Грузии

Опубликовано: 21:57, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Количество родителей-одиночек выросло в Грузии с весны. По данным статистики, за 4 месяца показатель увеличился на 5%.

Статус родителей-одиночек на конец сентября в Грузии имели 8070 человек, что 421 человека, чем в мае. Такие цифры приводит Агентство развития гражданских сервисов.

Подавляющее большинство одиноких родителей – женщины. Отцов-одиночек в Грузии насчитывается всего 133. Уточняется, что один из них приемный.

Отметим, что отцов, в одиночку воспитывающих ребенка, с мая стало больше на 40 человек. Число матерей-одиночек выросло на 381.