Запускать фейерверки могут запретить в Грузии

Опубликовано: 18:54, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Грузии всерьез задумались над введением ограничений на пиротехнику. Возможные правила для салютов обсуждаются в парламенте – конкретики пока нет.

На запуск салютов могут быть наложены определенные ограничения в Грузии. Вопрос обсуждала рабочая группа, состоящая из членов профильных комитетов парламента.

В данный момент в Грузии в отношении пиротехники действует только одно правило – салюты нельзя продавать лицам до 18 лет.

Участники мероприятия сошлись в том, что полный запрет на импорт фейерверков в Грузии невозможен, поэтому имеет смысл строго ограничить те виды пиротехники, применение которых лишено целесообразности и угрожает правам других людей. Кроме того, депутаты решили ужесточить контроль за выполнением закона.

Напомним, именно пиротехника становится причиной множества травм на Новый год. Люди либо нарушают правила использования изделий, либо изначально покупают некачественное и, следственно, опасное оборудование.

Непрерывные фейерверки на Новый год также вызывают недовольство у владельцев животных, людей с психологическими травмами и родителей детей.