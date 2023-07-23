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Разреженный воздух "Красной Поляны" оказался фатальным для туристки

Красная поляна
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На высоте в 2375 метров на курорте "Красная Поляна" в Сочи накануне скончалась туристка – помочь ей было просто некому и нечем.

Накануне на курорте "Красная Поляна" в Сочи, будучи на высоте в 2375 метров над уровнем моря, скончалась туристка, сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи".

"Оказать первую медицинскую помощь ей пытались двое мужчин, один из которых был с рацией (вероятно работник подъемников), он связался по рации с кем-то и сообщил об этой ситуации, после чего приступил к реанимационным действиям. По рации мужчине некто давал указания, что делать (повернуть на бок, зафиксировать язык и т.д.), то есть сам возможно он не обладал этими знаниями… Через 15-20 минут приехал мужчина на квадроцикле и привез некую аптечку и баллон для искусственной вентиляции легких, вместе они продолжили реанимационные мероприятия (непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких)"

- очевидец

Реанимационные мероприятия продолжались полчаса, но оказались бесполезными.

Автор поста в Telegram-канале обращает внимание на то, что на такой высоте не оказалось ни аптечки, ни реанимационных приборов, ни медицинских препаратов, ни кислорода, ни медработников, а персонал не обучен оказанию первой помощи, и это на высоте, где может стать плохо любому, даже вполне здоровому человеку.

Медицинского заключения пока нет, но стоит предположить, что причиной смерти женщины в значительной степени стало кислородное голодание, вызванное разреженным воздухом.

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