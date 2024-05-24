Путин и Токаев обсудили логистику и энергетику

Главы России и Казахстана провели телефонные переговоры, предметом которых стало сотрудничество в энергетике и логистике. Также затрагивались вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в области энергетики и логистики.

«Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях»

– пресс-службы президента РФ.

Обе страны имеют богатые запасы энергоресурсов, их взаимодействие в этой сфере способствует обеспечению стабильности на рынке энергетики и повышению энергетической безопасности региона.

Помимо энергетики, президенты обсудили и перспективы развития логистического сектора. Учитывая географическое положение России и Казахстана, развитие совместных логистических проектов может способствовать увеличению торгового оборота между странами и улучшению инфраструктуры транспортной логистики.

Телефонный разговор президентов России и Казахстана подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере энергетики и логистики.