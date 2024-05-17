Казахстан будет свободно летать в страны Евросоюза

ЕК сняла с Казахстана все ограничения на полеты в страны Евросоюза. В минувшем, 2023 году, показатель соответствия у местных авиаперевозчиков вырос до 82%.

Все ограничения, наложенные на Казахстан Европейской комиссией и связанные с полетами в страны ЕС, были сняты.

«Согласно решению заседания комитета, принятому 27-ю государствами членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полетов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского союза»

– Минтранс Казахстана.

Напомним, что впервые страна оказалась в «черном списке» в 2009 году из-за низкого показателя реализации стандартов Международной гражданской авиации. В 2018 году ограничения были аннулированы, однако возвращены уже через год после катастрофы самолета Bek Air. В минувшем, 2023 году, показатель соответствия у местных авиаперевозчиков вырос до 82%.