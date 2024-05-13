Вестник Кавказа

Китай наращивает число авиарейсов из Урумчи в Астану

Китай наращивает число авиарейсов из Урумчи в Астану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайские авиаторы приняли решение увеличить число авиарейсов между крупнейшим мегаполисом страны Урумчи и столицей Казахстана до трех в неделю – в общей сложности число полетов между странами вырастет почти вдвое.

С начала лета китайская авиакомпания China Southern Airlines увеличит число еженедельных авиарейсов из крупнейшего мегаполиса страны – города Урумчи – в казахстанскую столицу Астану, доведя их до трех в неделю, сообщила пресс-служба Минтранспорта Казахстана.

"Тем самым по итогам визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай в октябре 2023 года общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 рейсов в неделю"

- Минтранспорта Казахстана

Рейсы будут выполняться с 30 мая на воздушных судах китайской компании Boeing 737, которые в различных модификациях позволяют перевозить от 128 до 178 пассажиров. Учитывая летний рост спроса на полеты из Астаны в Урумчи, который является крупным туристическим центром Поднебесной, это будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между двумя странами, отметили в министерстве.

Кроме того, рост числа авиарейсов поможет развитию добросовестной конкуренции на рынке международных авиаперевозок и положительно скажется на снижении цен на авиабилеты, добавили в ведомстве. 

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