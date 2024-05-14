Вестник Кавказа

Путин и Си Цзиньпин встретятся еще раз

Путин и Си Цзиньпин встретятся еще раз
© Фото: сайт Кремля
Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Астане на полях саммита ШОС. Также готовятся мероприятия по случаю 75-летия дипотношений.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров анонсировал еще одну встречу лидеров России и Китая – Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом он сказал на встрече с коллегой из КНР Ваном И в Астане.

Он заявил, что встреча глав государств состоится на полях саммита ШОС, который пройдет в столице Казахстана в июле. Кроме того, запланированы мероприятия по случаю 75-летия установления дипотношений.

"Мы ждем вас, господин министр, дорогой друг, на заседание министров иностранных дел БРИКС уже меньше чем через месяц в Нижнем Новгороде. Наши лидеры будут встречаться и в ходе саммита ШОС в июле здесь в Астане"

- Сергей Лавров

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