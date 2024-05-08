Си Цзиньпин: Россия и Китай выдержали испытания в условиях перемен

Председатель КНР на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Китай готов продолжать выстраивать отношения с Россией. По его словам, это отвечает интересам двух государств.

Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщил, что Пекин намерен продолжить выстраивать отношения с Москвой в правильном русле развития и вырабатывать новые планы взаимодействия по всем направлениям.

Председатель КНР напомнил, что это первый зарубежный визит Путина с начала нового президентского срока. По его словам, это является свидетельством того внимания, которое руководство России уделяет отношениям Москвы и Пекина, добавив, что китайское руководство это ценит.

Он также рассказал о своем прошлогоднем визите в Москву, заявив, что это стало продолжением доброй традиции двусторонних контактов.

Си Цзиньпин подчеркнул, что за 75 лет дипотношений обе страны открыли путь взаимодействия между крупными державами и соседями. Китайский лидер сообщил, что общие усилия помогают отношениям двух государств развиваться и углубляться в различных сферах.

"Господин президент, готов вместе с вами держать наши двусторонние отношения в правильном русле развития и вырабатывать новые планы сотрудничества по всем направлениям"

- Си Цзиньпин

Председатель КНР отметил, что Россия и Китай выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки. По его словам, отношения двух государств – эталон отношений между державами.

Помимо этого, Си Цзиньпин отметил, что устойчивое развитие российско-китайских отношений отвечает интересам народов двух стран, а также идет на пользу делу мира и процветания.

"В новом походе мы намерены как всегда быть с Россией добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами, последовательно укреплять многовековую дружбу между двумя народами, сообща стремиться к многонациональному развитию и возрождению, общими усилиями отстаивать международное равенство и справедливость"

- председатель КНР