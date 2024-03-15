Путин и Раиси обсудили конфликт Израиля с Палестиной

Президент РФ поговорил сегодня по телефону с коллегой из Ирана. Главной темой разговора стали последние события в секторе Газа.
Во вторник, 19 марта, президенты России и Ирана провели телефонный разговор. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
Особое внимание в ходе беседы Владимира Путина и Эбрахима Раиси было уделено ситуации вокруг конфликта Израиля и Палестины.
В частности, лидеры двух стран выразили озабоченность серьезным ухудшением обстановки в секторе Газа.
"При рассмотрении международной повестки дня затрагивалась, в частности, кризисная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения и катастрофическим ухудшением гуманитарной ситуации"
– пресс-служба Кремля