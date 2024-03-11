Вестник Кавказа

Раиси поздравил Путина с победой

Раиси поздравил Путина с победой
© Фото: IRNA
Эбрахим Раиси поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Он направил свои поздравления в связи с убедительной победой на выборах.

Иранский президент Эбрахим Раиси поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на президентских выборах, сообщает пресс-служба посольства ИРИ в Москве.

"Президент Исламской Республики Иран направил поздравления в связи с убедительной победой на выборах и переизбранием Владимира Путина на пост президента Российской Федерации"

- посольство ИРИ

Выборы президента России

Напомним, Владимир Путин на выборах президента России набрал более 87% голосов избирателей после обработки 99% бюллетеней. Это рекордный результат и рекордная явка на президентских выборах в России. 

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