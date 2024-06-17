Вестник Кавказа

Птица не дала самолету из Антальи долететь до Сочи

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Группа отдыхавших в Анталье россиян не смогла сегодня долететь до Сочи из-за попадания в один из двигателей авиалайнера птицы. Капитан самолета вовремя заметил поломку и распорядился вернуть транспорт в аэропорт Антальи.

Авиалайнер российского пассажирского перевозчика Azur Air, на котором отдыхающие россияне возвращались сегодня из Антальи в Сочи, после нескольких минут в воздухе развернулся и сел в аэропорту вылета по приказу капитана.

Как сообщает ТАСС, у капитана самолета вскоре после взлета возникло подозрение, что в двигатель врезалась птица. В настоящее время двигатели лайнера осматривают техники для устранения рисков возможной аварии и повторной попытки перевезти россиян в Сочи.

Ситуация не имеет статус экстренности, пассажиров не выпускают из самолета. Туроператор, организовавший этот чартерный рейс, подтвердил возвращение лайнера в Анталью из-за подозрения в неисправности двигателя после попадания в него птицы.

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