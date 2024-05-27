Противники закона об иноагентах в Грузии пообещали провести масштабную акцию 2 июня

В Тбилиси анонсировали акцию против закона об иноагентах. Организаторы акции планируют собрать средства для оплаты штрафов, задержанных демонстрантов.

Акция против закона об иноагентах, которая должна состояться 2 июня в Тбилиси, была анонсирована ее организаторами.

Сообщается, что уличных протестах будут принимать участие музыканты, которые будут выступать на сцене.

Таким образом, противники закона об иноагентах хотят собрать средства для оплаты штрафов ранее задержанных митингующих.

"Давайте отпразднуем наше единство, поможем нашим единомышленникам и вместе соберем суммы штрафов"

- организаторы акции

Ранее сообщалось, что в ходе уличных шествий были задержаны около 200 человек. Им были предъявлены штрафы за неподчинение полиции и нарушения общественного порядка.