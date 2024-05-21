ОБСЕ/БДИПЧ просит власти Грузии отказаться от закона об иноагентах

ОБСЕ/БДИПЧ высказалась против грузинского закона об иноагентах, который, как отметили в организации, содержит ряд серьезных недостатков. В ближайшие дни свою подпись под этим документом должен будет поставить спикер парламента республики.

Закон об иноагентах в Грузии необходимо отменить. К такому мнению пришли в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ после изучения этого документа.

В заключении организации сказано, что у принятого грузинским парламентом закона есть целый ряд серьезных недостатков, которые, в частности, противоречат обязательствам страны как члена ОБСЕ.

"Закон, который определяет гражданское общество и СМИ как "организации, преследующие интересы иностранного государства" только за получение финансирования из-за рубежа, не соответствует строгим требованиям, изложенным в международном праве в области прав человека"

– бюро по демократическим институтам и правам человека

В организации отметили, что проанализировали грузинскую версию закона об иноагентах и нашли в ней серьезные отличия от аналогичных законов в других странах. В частности, она существенно отличается от американской версии закона.

"Несмотря на то, что законы направлены на обеспечение публичной регистрации частных компаний или некоммерческих организаций, непосредственно участвующих в продвижении или лоббировании интересов иностранных властей, они не навешивают ярлыка на все гражданское общество или СМИ иностранного представителя просто потому, что они получают финансирование из-за рубежа"

– БДИПЧ

В этой связи в организации обратились к грузинскому руководству с призывом отказаться от этого закона и привести свое законодательство в соответствие с международными стандартами.

Закон об иноагентах в Грузии

Этот резонансный закон был принят парламентом республики в трех чтениях в течение месяца. После этого свое вето на документ наложила президент, однако 28 мая парламент преодолел его. В ближайшие дни свою подпись под этим документом поставит спикер парламента.