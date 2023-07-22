Протестующие осаждают парламент в Израиле

Опубликовано: 21:41, 22 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Участники марша несогласных, вышедшие из Тель-Авива во вторник пришли к зданию парламента в Израиле. Планируется, что здесь будет разбит палаточный лагерь. Акция приурочена к голосованию по одному из пунктов судебной реформы в воскресенье.

Иерусалим стал центром протеста несогласных с проводимой правительством Биньямина Нетаньяху реформой Верховного Суда. Сегодня к зданию израильского парламента пришли несколько десятков тысяч человек.

Напомним, что протестующие вышли в минувший вторник из Тель-Авива и прошли до Иерусалима, здесь к ним присоединились местные несогласные. Правоохранители принимают меры повышенной безопасности. Часть улиц перекрыта. Протестующие планируют разбить палаточный лагерь у здания парламента.

Новая волна протестов в Израиле была вызвана приближающимся голосованием в парламенте по одной из частей реформы суда, проводимой правительством Биньямин Нетаньяху.

По словам лидера оппозиции Яира Лапида, выступившего сегодня перед участниками протеста, у Кабмина есть только два варианта: или разрушить Израиль или сохранить его.

«Разрушить ЦАХАЛ, экономику, отношения с американцами – или не делать этого»

– Яир Лапид

Он подчеркнул, что продолжение реформ «разорвет Израиль на части», в то время как возвращение к диалогу с оппозицией позволит сохранить страну.