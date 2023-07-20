Израиль получит безвиз с США

Опубликовано: 9:48, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Соединенные Штаты готовятся открыть безвизовый режим с Израилем

США и Израиль готовятся к введению безвизового режима. Напомним, что весной израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал, что все израильтяне смогут без виз ездить в Штаты.

Так, в Госдепе США уже анонсировали тот факт, что еврейское государство будет включено в программу безвиза с США.

Ранее израильскими властями были введены новые правила въезда для граждан Америки. Отныне американцы – в том числе палестинского происхождения – и смогут въезжать через все пункты прибытия. Сюда же относится и аэропорт Бен-Гурион.