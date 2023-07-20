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Израиль получит безвиз с США

Паспорт Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Соединенные Штаты готовятся открыть безвизовый режим с Израилем

США и Израиль готовятся к введению безвизового режима. Напомним, что весной израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал, что все израильтяне смогут без виз ездить в Штаты.

Так, в Госдепе США уже анонсировали тот факт, что еврейское государство будет включено в программу безвиза с США.

Ранее израильскими властями были введены новые правила въезда для граждан Америки. Отныне американцы – в том числе палестинского происхождения – и  смогут въезжать через все пункты прибытия. Сюда же относится и аэропорт Бен-Гурион.

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