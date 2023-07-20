Израиль получит безвиз с США

Соединенные Штаты готовятся открыть безвизовый режим с Израилем
США и Израиль готовятся к введению безвизового режима. Напомним, что весной израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал, что все израильтяне смогут без виз ездить в Штаты.
Так, в Госдепе США уже анонсировали тот факт, что еврейское государство будет включено в программу безвиза с США.
Ранее израильскими властями были введены новые правила въезда для граждан Америки. Отныне американцы – в том числе палестинского происхождения – и смогут въезжать через все пункты прибытия. Сюда же относится и аэропорт Бен-Гурион.