Израиль все чаще привлекает российских туристов

Опубликовано: 20:41, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские туристы нашли неплохую альтернативу отдыху на побережье Турции – в последнее время их все чаще привлекает побережье Мертвого моря, к тому же в Израиле проживает множество этнических россиян и практически нет языкового барьера.

Россия вошла в первую пятерку стран, чьи туристы с удовольствием посещают Израиль - только в первом полугодии 2023 года туристической поток из России в Израиль вырос вдвое, а Земля обетованная приняла 103,4 тысячи наших путешественников, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

Лидирует в рейтинге США – 559,8 тыс туристов. Далее с небольшим отрывом от россиян следуют Франция (134 тыс туристов), Великобритания (113 тыс) и Германия (110 тыс), передает РИА Новости.

Популярность страны Мертвого моря вызвана практическим отсутствием языкового барьера из-за обилия российских эмигрантов, а также множеством исторических мест, которые когда-либо мечтал посетить любой христианин. К тому же в стране масса курортных достопримечательностей – именно поэтому в среднем страну в месяц посещает порядка 18 тыс туристов из РФ.

Ожидается, что в нынешнем году Израиль посетят более 200 тыс российских туристов, этому способствует и то, что авиабилеты в Израиль из России стали дешевле, чем годом ранее, а страны связывают 24 прямых рейса в неделю.