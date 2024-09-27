Президенты России и Ирана обсудят обстановку на Ближнем Востоке

Уже завтра президент РФ впервые проведет встречу с новым иранским президентом. Переговоры пройдут в столице Туркменистана.

Главной темой завтрашних переговоров президентов России и Ирана станут отношения двух стран. Об этом поведал сегодня пресс-секретарь главы российского государства.

"Прежде всего двусторонние российско-иранские отношения"

– Дмитрий Песков

Он также добавил, что Владимир Путин и Масуд Пезешкиан собираются поговорить о последних событиях на Ближнем Востоке.

Переговоры глав государств запланированы на 11 октября. Они пройдут в Ашхабаде.

Напомним, в начале текущего месяца Иран выпустил по Израилю около двух сотен ракет.