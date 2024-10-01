Вестник Кавказа

Президент Азербайджана подверг критике санкционную политику США

Президент Азербайджана подверг критике санкционную политику США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава азербайджанского государства призвал отказаться от практики введения санкций. Он подчеркнул, что республика выступает против подобного рода ограничений.

Мировому сообществу следует показать единство в вопросе противодействия санкционной политике Соединенных Штатов. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-1" президент Азербайджана.

"Она (политика санкций) не имеет вообще права на существование, тем более, когда эти санкции незаконны и налагаются совершенно необоснованно и селективно"

– Ильхам Алиев

Он заметил, что Баку категорически против такого рода мер.

"Международное сообщество должно консолидированно выразить свою позицию"

– глава азербайджанского государства

Ильхам Алиев обратил внимание на то, что в 1990-х годах республика сама попадала под американские санкции из-за надуманных обвинений в блокаде Армении.

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