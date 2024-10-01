Президент Азербайджана подверг критике санкционную политику США

Глава азербайджанского государства призвал отказаться от практики введения санкций. Он подчеркнул, что республика выступает против подобного рода ограничений.
Мировому сообществу следует показать единство в вопросе противодействия санкционной политике Соединенных Штатов. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-1" президент Азербайджана.
"Она (политика санкций) не имеет вообще права на существование, тем более, когда эти санкции незаконны и налагаются совершенно необоснованно и селективно"
– Ильхам Алиев
Он заметил, что Баку категорически против такого рода мер.
"Международное сообщество должно консолидированно выразить свою позицию"
– глава азербайджанского государства
Ильхам Алиев обратил внимание на то, что в 1990-х годах республика сама попадала под американские санкции из-за надуманных обвинений в блокаде Армении.