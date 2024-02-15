Вестник Кавказа

Премьера Грузии пригласили в Армению

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
У премьеров Армении и Грузии состоялся телефонный разговор. Никол Пашинян пригласил Ираклия Кобахидзе с визитом, глава правительства Грузии дал согласие.

Армянский премьер Никол Пашинян провел телефонную беседу со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе, сообщает пресс-служба правительства РА.

В ходе разговора Пашинян еще раз поздравил Кобахидзе с назначением на пост председателя кабинетам министров Грузии и пожелал ему успехов.

Лидеры страны подчеркнули важность развития и углубления отношений Тбилиси и Еревана и заявили о готовность к тесному сотрудничеству.

Кроме того, Пашинян пригласил главу правительства Грузии в Армению с официальным визитом, на что Кобахидзе ответил согласием.

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