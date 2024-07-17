Предприятия регионов СКФО лидируют в России по росту отходов

Несмотря на то, что на предприятиях Северного Кавказа повсеместно внедряются бережливые технологии, большинство предприятий региона лидируют в рейтинге по росту отходов, опубликованном сетью FinExpertiza.

Несмотря на повсеместное внедрение бережливых технологий, три региона Северного Кавказа оказались в первой пятерке лидеров по росту отходов предприятий, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенном на основе данных Росприроднадзора.

Так, в Чечне за последний год масса отходов местных выросла на 98,7% (до 716,9 тыс т), в Кабардино-Балкарии - на 83,8% (до 103,5 тыс т), в Ингушетии - на 79,5% (до 13,4 тыс т) – эти республики и заняли третье, четвертое и пятое места по России, говорится в публикации на сайте FinExpertiza.

Не отстают от них и другие регионы Кавказа - на восьмом месте рейтинга с ростом числа отходов на 42,7%, до 1,4 млн т, разместилась Северная Осетия, на 11,6% нарастило количество промышленного мусора Ставрополье, предприятия Дагестана покали рост числа отходов на 1,1%, и лишь на предприятиях Карачаево-Черкесии количество отходов снизилось на треть.

Минимальный объем отходов на предприятиях Ингушетии - всего 13,4 тыс т, и Калмыкии - 15,8 тыс т.

Впрочем, как полагают эксперты, эти цифры скорее характеризуют рост производства в реальном секторе экономики, а не бережливость руководства предприятий.