Правительство Грузии продлило пошлину на импорт муки

Грузинское правительство продлило до весны следующего года действие пошлины на импорт муки. Она увеличится на 25%.
В Грузии продлили временную пошлину на импорт пшеничной муки. Об этом сообщил замминистра окружающей среды и сельского хозяйства, добавив, что размер налога увеличится на 25%.
"Мы приняли решение ввести дополнительную плату в размере 50 лари за тонну муки, то есть всего 250 лари... Естественно, срок будет продлен. По согласованной версии этот механизм будет действовать до 1 марта. Мы будем наблюдать за ситуацией, и если возникнет необходимость вмешательства до или после, мы будем действовать соответствующим образом"
– Тенгиз Насаридзе
По словам замминистра, решение увеличить размер пошлины связано с тем, что импорт товара за эти месяцы вновь растет.