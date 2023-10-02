Правительство Грузии продлило пошлину на импорт муки

Опубликовано: 22:41, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинское правительство продлило до весны следующего года действие пошлины на импорт муки. Она увеличится на 25%.

В Грузии продлили временную пошлину на импорт пшеничной муки. Об этом сообщил замминистра окружающей среды и сельского хозяйства, добавив, что размер налога увеличится на 25%.

"Мы приняли решение ввести дополнительную плату в размере 50 лари за тонну муки, то есть всего 250 лари... Естественно, срок будет продлен. По согласованной версии этот механизм будет действовать до 1 марта. Мы будем наблюдать за ситуацией, и если возникнет необходимость вмешательства до или после, мы будем действовать соответствующим образом"

– Тенгиз Насаридзе

По словам замминистра, решение увеличить размер пошлины связано с тем, что импорт товара за эти месяцы вновь растет.