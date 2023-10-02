Власти Грузии не допустят революции – Гарибашвили

Опубликовано: 16:31, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

Грузинский премьер заверил, что Тбилиси примет все меры, чтобы не допустить переворота в стране, который местные активисты готовят под руководством американских инструкторов. Он также призвал офис USAID в Тбилиси объяснить эти попытки дестабилизации страны.

Глава правительства Грузии прокомментировал обнародованное сегодня Службой безопасности Грузии заявление о подготовке грузинских молодежных активистов к свержению власти, которая велась под руководством граждан Сербии, прибывших в страну по приглашению USAID.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что власти Грузии не позволят никаким деструктивным силам разрушить страну.

"Мы прошли через множество кризисов в стране, начиная с 90-х годов, будь то гражданские волнения, войны или многочисленные дестабилизации. Это единственный период мира и стабильности, который наша команда, правительство, принесла стране"

– премьер

Политик пояснил, что те, о ком шла речь в сообщении СГБ, стремятся лишь к насилию и дестабилизации.

Гарибашвли уточнил, что противники власти хотят свергнуть силой, а потом превратить Грузию во "второй фронт".

Глава правительства добавил, что своим заявлением СГБ предупреждает тех, кто вынашивает планы переворота, и тот, кто попробует воплотить их в жизнь, понесет серьезное наказание.

"Также хотелось бы надеяться, что мы услышим адекватное объяснение от местного офиса USAID"

– Ираклий Гарибашвили