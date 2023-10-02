США через третьих лиц готовили революцию в Грузии

Опубликовано: 12:32, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Американская программа USAID пригласила граждан Сербии в Грузию, чтобы подготовить свержение власти в стране. Фактически профессиональные организаторы революций, они обучали грузинскую молодежь подготовке и реализации революционного сценария. Детали готовившегося переворота озвучили в СГБ Грузии.

Трое граждан Сербии, приехавших неделю назад в Грузию по приглашению USAID, тайно налаживали связи с организациями молодежи и НПО, которые должны были организовать беспорядки и затем революцию в стране − о которых ранее уже предупреждали грузинские спецслужбы. Такое заявление распространила Служба госбезопасности Грузии.

Кроме того, ведомство предоставило доказательства проведения подготовки антиправительственных акций.

Кто прибыл в Грузию по приглашению USAID?

Следствие установило, что Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович – все имеют сербское гражданство – приехали в Грузию 25 сентября. Они получили приглашение в рамках программы USAID.

По данным службы, все они связаны с различными революционными событиям, в том числе теми, что случились в Грузии в 2003 году. В частности, эти лица вели активную обучающую деятельность, а именно учили поднимать протестные настроения и устраивать насильственные акции протеста.

В СГБ подчеркнули, что все эти люди входят в состав руководства Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS). Сикман и Джинович ранее также входили в состав революционной организации "Отпор", которая по сути представляет собой ядро CANVAS.

В спецслужбе уточнили, что молодежные группы к "революции", которая планировалась на октябрь-декабрь, готовила именно CANVAS.

Зачем граждане Сербии прибыли в Грузию?

В сообщении Службы госбезопасности также говорится, что формально Сикман, Стойшич и Джинович приехали в Грузию для организации тренингов по "стратегической ненасильственной борьбе". Оказалось, что их планы были гораздо шире.

"В частности, истинной целью визита было установление связи с теми молодыми людьми и влиятельными НПО и проведение тренингов, которые должны стать ядром деструктивных действий и противоправных акций, запланированных в октябре-декабре этого года в Грузии"

– СГБ Грузии

В соответствии с этими планами с 26 по 29 сентября в Тбилиси граждане Сербии обучали членов НПО и активистов подготовке и силовому свержению власти. Будущие революционеры учились действовать против правительства, церкви, СГБ и других государственных структур.

В программу обучения входили и такие частности, как проведение пикетов, намеренное создание пробок на дорогах, установка палаток перед ведомствами, запуск недовольства среди правоохранителей, силовой ответ на законные требования полиции.

Кроме того, участников тренингов научили, как вести себя при задержании и как сопротивляться ему, как финансировать акции протеста, как врываться в парламент, как перехватить вещание и взять власть в свои руки.

Что случилось с "преподавателями революции"?

В СГБ добавили, что все трое граждан Сербии подверглись опросу, во время которого они утаивали истинную причину посещения Грузии.

"Следует отметить, что их показания противоречат доказательствам, полученным следствием, и противоречивы в некоторых деталях"

– СГБ

На следующий день все трое покинули Грузию.